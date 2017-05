Justiça proíbe multas e apreensões de veículos de motofretistas em Rio Branco

A Justiça do Acre deferiu um pedido feito pela Cooperativa dos Profissionais Autônomos em Transporte de Motos e Serviços do Estado do Acre e proibiu que a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans) apreenda veículos ou aplique multas aos profissionais de motofrete. A decisão foi divulgada na quinta-feira (18) pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJ-AC).