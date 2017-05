Integrantes de facção são presos com jóias, dinheiro e armas

A Polícia Militar prendeu na noite desta quinta-feira (18), em Cruzeiro do Sul, Erlândio Rebouças da Silva, conhecido por Curicão, Dogeliano Rebouças da Costa e Marcos Rebouças de Oliveira, conhecido por Boneco, todos suspeitos de integrarem facção criminosa Bonde dos 13, que executa crimes no estado Acre.

Após denuncia anônima, de que os suspeitos teriam saído em um táxi rumo a Mâncio Lima, a polícia montou uma blitz na Estrada AC-405, em Cruzeiro do Sul (AC). Um dos passageiros jogou uma arma pela janela do carro ao se aproximar dos policiais, e outro revolver foi encontrado dentro do veículo. Após prender dois dos suspeitos no veículo, a polícia foi até a casa onde acontecia uma possível reunião de facção e prendeu o terceiro envolvido. No local foi encontrada outra arma, dinheiro, relógios e jóias, tudo fruto do crime.

Na casa onde acontecia a reunião da facção, a policia encontrou uma carta rasgada em cima de uma mesa, possivelmente sendo ordens de execução vindas de dentro do presídio. Os três presos foram encaminhados pra Unidade Prisional Manoel Nery da Silva. Com informações JuruáOnline.