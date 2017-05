Governo investe R$ 16 milhões em climatização de escolas no Acre

Com o objetivo de melhorar os espaços de ensino-aprendizagem do Acre, o governador Tião Viana destina R$ 16 milhões este ano para o programa de climatização das escolas estaduais da região. O aporte é originário de recursos próprios do Estado.

O investimento contemplará os 22 municípios, beneficiando diretamente 207 escolas estaduais e cerca de 140 mil estudantes, além de professores e servidores.

O lançamento do programa será realizado no auditório da Secretaria de Educação e Esporte (SEE), na segunda-feira, 22, às 10h30. Autoridades regionais participarão do evento.

“Essa medida mostra a sensibilidade do governador Tião Viana com a melhoria do ensino acreano, ao passo que valoriza ainda mais nossos professores e estudantes, que vão ganhar ambientes mais agradáveis para desenvolver suas atividades com mais conforto”, comemora o secretário adjunto de Educação, José Alberto Nunes, o Xaxá.

Execução

Os recursos serão utilizados para aquisição e instalação dos aparelhos de ar-condicionado e estruturação da rede elétrica das escolas públicas rurais e urbanas.

A execução do programa se dará em três etapas. A primeira beneficiará 24 instituições de ensino, a segunda abrangerá outras 33, e a terceira contemplará mais 150 estabelecimentos escolares. A previsão para a conclusão de todas as etapas é para setembro de 2018.

Agência de Notícias do Acre