Governo investe quase R$ 20 milhões e lança obras de saneamento em Santa Rosa

“Santa Rosa do Purus nunca mais será a mesma depois da implantação desse projeto de saneamento ambiental integrado. Um novo Acre está se estabelecendo aqui a partir de hoje”, afirmou o governador Tião Viana durante o lançamento do maior programa de saneamento já executado no município.

O ginásio Roni de Moura ficou pequeno para receber a população de Santa Rosa do Purus que compareceu para prestigiar o ato de lançamento das obras, cuja ordem de serviço foi assinada nesta sexta-feira, 19, pelo governador Tião Viana. São quase R$ 20 milhões em investimentos.

O ato teve a presença do senador Jorge Viana, do deputado federal, Moises Diniz, e dos deputados estaduais Daniel Zen, Lourival Marques, Ney Amorim, André Vale, Jenilson Leite e Jesus Sergio. O prefeito da cidade, Assis Moura, também esteve no evento, além de gestores e equipes de engenharia do Departamento de Pavimentação e Saneamento do Acre (Depasa), órgão executor das ações.

“Hoje é um dia especial na minha vida de governador e médico porque o que fazemos hoje é uma ação grande pela história de uma comunidade e pelo destino de um povo. É o maior investimento em saúde pública e saneamento básico integral. As doenças vão diminuir, a mortalidade vai reduzir e idosos e crianças terão qualidade de vida” ressaltou Tião Viana.

Uma das maiores prioridades da gestão governamental é levar saúde e dignidade para as populações que vivem nas áreas remotas do estado. A epopeia pelo desenvolvimento do município começou com o translado de uma balsa levando insumos e 12 máquinas pesadas a partir de Manoel Urbano até a fronteira acreana com o Peru, pelo Rio Purus.

“Há mais de cem anos, subiu o Rio Purus o nosso eterno Euclides da Cunha para delimitar a linha do Brasil/Peru. Tião Viana é o novo Euclides da Cunha que vai fazer Santa Rosa abraçar o seu futuro. Todas as casas da cidade vão receber água tratada o dia todo e todo dia”, destacou Edvaldo Magalhães, diretor do Depasa.

O senador Jorge Viana disse que o trabalho que o governo está fazendo é exemplar e vai melhorar algo extremamente importante: o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

“Concluídas estas obras, as comunidades terão água encanada, esgoto, drenagem e mobilidade. O maior benefício dessas obras é algo chamado IDH e a saúde da população. É Santa Rosa sendo tratada com amor e carinho pelo governador Tião Viana”, disse.

Santa Rosa abraça o futuro

Durante o ato, Tião Viana lembrou que Santa Rosa foi fundada em 1992, quando não tinha nenhuma casa. Hoje o município é constituído por uma comunidade que sonha grande e possui uma gestão que trabalha para realizar esses sonhos e abraçar o futuro.

“Em 1992, nós tínhamos a ausência do governo brasileiro e do Estado. Foi no governo Jorge Viana que começou uma etapa de amor e consideração pelo destino de Santa Rosa, foi aí que começou a se constituir projetos nesse município. Foi aí que chegamos a grandes conquistas como essa”, destacou o governador.

O prefeito Assis Moura agradeceu o empenho do governo em prol da cidade. “Agradecemos especialmente ao governo por essa grande obra que vai ser deixada para Santa Rosa. Esse recurso vai nos ajudar muito porque a prefeitura não poderia fazer isso. Muito obrigado governador”.

Ações a serem executadas

Em Santa Rosa, o governo vai fortalecer e ampliar toda a rede de água e instalar uma nova Estação de Tratamento de Água que deve ser inaugurada ainda este ano. Uma Estação de Tratamento de Esgoto também será construída para oferecer 100% de esgoto tratado ao final das obras.

Outras ações serão a drenagem fluvial, a pavimentação de ruas e aterro sanitário, o qual o município será um dos poucos da Amazônia que disporá deste benefício. Na Avenida Central, o governo vai construir uma rampa de embarque e desembarque de mercadoria e um mirante com lanchonete para oferecer lazer para a população.

Inclusão e saneamento para as cidades mais remotas do Acre

Todos os municípios de difícil acesso do Acre, por intermédio do Programa de Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre (Proser), vão passar a ter água tratada 24 horas por dia, ruas pavimentadas com rede de esgoto e drenagem da chuva, estação de tratamento, um terminal de transbordo e rampa de acesso no porto.

O investimento, feito em parceria com o Banco Mundial, é de mais de R$ 100 milhões, frutos da boa governança que o Estado do Acre realiza e do empenho de Tião Viana para captar os recursos.

O que disseram:

“Esse município tem uma alma de luta e resistência, pois tem um povo guerreiro que recebe esse belo presente do governo de quase R$ 20 milhões. Viva Santa Rosa, o Acre e parabéns ao governo”, deputado federal, Moisés Diniz.

“Obrigado ao governo por apostar em Santa Rosa e trazer esses investimentos para cá. Aqui a gente precisa ter no coração gratidão por tudo isso. A partir de hoje essa cidade vira uma página da história e passa a ser outro lugar”, presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado estadual, Ney Amorim.

“Aqui está sendo assegurado o direito à dignidade da pessoa humana. Água é a coisa que mais assegura a vida das pessoas. Aqui também estão sendo assegurado o direito de ir e vir com a garantia da mobilidade. Parabéns ao governo pela sua ousadia”, deputado estadual, Daniel Zen.

“Hoje é um dia muito importante na vida do povo de Santa Rosa. Daqui a 20 anos, igual hoje a gente se pergunta como se construíram as pirâmides do deserto, a gente vai se perguntar como se fez essa enorme ação mediante a tantas dificuldades”, deputado estadual, Jenilson Leite.

“É uma honra aprovar projetos importantes para o Acre. Vamos continuar defendendo essas coisas boas da política. É assim que o governo trabalha pensando nas pessoas”, deputado estadual, Lourival Marques.

“A gente agradece ao governo por esse carinho para com esses municípios. Aqui o governo está proporcionando uma vida melhor para essas pessoas. E nós na Aleac vamos continuar trabalhando em prol disso”, deputado estadual, Jesus Sérgio.

“Hoje é um divisor de águas para esse município e a gente agradece ao governo por trazer essas benfeitorias. Em nome da população, meu muito obrigado ao governo e toda sua equipe pela ousadia, atitude e coragem para fazer isso acontecer”, deputado estadual André Vale.

“Aqui a gente tá vendo o futuro de Santa Rosa se desenhando. Parabenizo esse município por receber esse presente tão grande do governo”, ex-deputada federal, Perpétua Almeida.

