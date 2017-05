Flamengo passeia no Serra Dourada e vence o Atlético-GO

Rubro-Negro carioca conseguiu primeiro triunfo no Brasileirão e grupo mostrou muita união na hora de comemorar os gols, sempre abraçando o treinador Zé Ricardo, no banco

O Flamengo virou a página e venceu a primeira no Brasileirão na noite deste sábado (20). Jogando no Serra Dourada, o time comandado por Zé Ricardo venceu o Atlético-GO por 3 a 0, com gols de Everton, Leandro Damião e Rodinei . Rubro-negro soma agora quatro pontos na competição nacional.

O JOGO

Mesmo atuando fora de casa e carregando o peso da eliminação precoce na Libertadores, o Rubro-Negro começou pressionando e foi muito superior ao adversário na etapa inicial. Setor de meio-campo dos cariocas ditava o ritmo da partida, com Willian Arão, Márcio Araújo e Ederson, que voltou a ser titular depois de muito tempo.

O Atlético só conseguiu alguma coisa com os chutes de longe de Walter, mas camisa 18 não estava com o pé calibrado e não assustou o goleiro Alex Muralha, que não trabalhou.Antes do intervalo, o Flamengo intensificou a pressão no Serra Dourada e Everton conseguiu abrir o placar após rebote cedido por Felipe.

Na volta para o segundo tempo, Fla manteve a postura e logo aos cinco minutos Damião ampliou após linda jogada trabalhada por Trauco e Arão. Mesmo ganhando por 2 a 0, Zé Ricardo ouviu gritos de “burro” por ter colocado Matheus Savio, no lugar de Gabriel, que saiu com dores.

Os donos da casa sentiram o gol do camisa 18 e Ederson por pouco não fez o terceiro. Felipe saiu bem e evitou o gol do camisa dez. No rebote, Leandro Damião mandou para fora e perdeu outra grande chance. Pouco tempo depois, rubro-negro carioca teve boa sequência de chances, Felipe fez boas defesas, mas no fim Rodinei balançou as redes, 3 a 0.

A torcida do Flamengo vibrou como se fosse um gol aos 35 minutos da

etapa final, mas dessa vez foi por conta da joia Vinicius Jr. Zé Ricardo mandou o garoto de 16 anos para o campo e rubro-negros presentes no estádio fizeram a festa para ele.

Garoto entrou e tentou alguns toques de efeito e jogadas individuais. Com o 3 a 0, equipe carioca segurou o resultado e gastou o tempo. Na última bola da partida, Vinicius Jr fez linda jogada individual, levantou o estádio, mas o zagueiro cortou em cima da linha.

Atlético-GO e Flamengo voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil, no Serra Dourada. Na partida de ida, 0 a 0 no Maracanã, quem avançar estará classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Fla soma quatro pontos no Campeonato Brasileiro, enquanto o Atlético ainda não pontuou.

Ficha técnica

Atlético-GO 0 x 3 Flamengo

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Data e hora: 20/05, às 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Igor Benevenuto (MG)

Cartões Amarelos: Walter e Igor (ACG); Gabriel (FLA)

Cartão Vermelho: Não houve

Público e Renda:

Gols: Everton, 40’/1ºT (0-1); Leandro Damião, 05’/2ºT (0-2); Rodinei, 19’/2ºT (0-3)

ATLÉTICO-GO: Felipe; Eduardo, Roger Carvalho, Ricardo Silva e Bruno Pacheco; Marcão, Igor, André (Andrigo, Intervalo) e Jorginho; Everaldo (únior Viçosa, 33’/2ºT) e Walter (Walterson, 26’/2ºT). TEC: Marcelo Cabo.

FLAMENGO: Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Trauco; Márcio Araújo, Willian Arão e Ederson (Vinicius Júnior, 35’/2ºT); Gabriel (Matheus Savio. 12’/2ºT), Everton (Rodinei, Intervalo) e Leandro Damião. TEC: Zé Ricardo.