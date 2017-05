Fim de semana no Acre deve ser com tempo nublado e pouco sol

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Há previsão de pancadas de chuvas seguidas de trovoadas em áreas isoladas do Estado, inclusive na Capital, Rio Branco.

O fim de semana em todo o Acre deve ser de céu parcialmente nublado a nublado. O sol deve apareceu entre nuvens durante todo o fim de semana, segundo o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). Há previsão de pancadas de chuvas seguidas de trovoadas em áreas isoladas do Estado, inclusive na Capital, Rio Branco.

Confira as temperaturas por região no sábado (20):

Alto Acre

Em Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri as temperaturas oscilam entre a mínima de 21°C e a máxima de 31°C.

Baixo Acre

Mínima de 22°C e máxima de 31°C são as temperaturas registradas em Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard e Rio Branco.

Vale do Juruá

Já em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves os termômetros ficam entre 24°C e 32°C.

Vale do Purus

Em Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira faz entre 22°C e 30°C.

Vale do Tarauacá/Envira

Por fim, em Feijó, Jordão e Tarauacá a variação de temperatura fica entre a mínima de 23°C e a máxima de 31°C.

Veja como fica o tempo no domingo (21)

Alto Acre

Em Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri as temperaturas oscilam entre a mínima de 20°C e a máxima de 32°C.

Baixo Acre

Mínima de 21°C e máxima de 32°C são as temperaturas registradas em Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard e Rio Branco.

Vale do Juruá

Já em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves os termômetros ficam entre 23°C e 34°C.

Vale do Purus

Em Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira faz entre 21°C e 31°C.

Vale do Tarauacá/Envira

Por fim, em Feijó, Jordão e Tarauacá a variação de temperatura fica entre a mínima de 22°C e a máxima de 33°C.

G1