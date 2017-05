Estrábica atira em mulher do ex e acaba matando cliente em bar

A Polícia Civil prendeu uma jovem, identificada como Leonice Moreira de Sousa, de 23 anos, suspeita de ter atirado e matado, por engano, um cliente em um bar.

De acordo com as investigações, a suspeita sofre de um problema de estrabismo e teria tentado matar a mulher do ex-companheiro, mas acabou acertando o tiro em José Paixão dos Santos, de 59 anos. O caso aconteceu no dia 11 de março na capital goiana, informou o Dia.

“Ela tem estrabismo e baixa visão. Então ela tentou matar uma mulher no bar por questões de ciúme, mas acertou um cliente que não tinha qualquer ligação com a história devido a esse problema”, explicou o delegado Dannilo Proto.