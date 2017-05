Dicas de Como Viajar de Avião pelo Brasil de Graça

Este artigo é para você que gosta de viajar, que tem vontade de conhecer vários lugares, de ver belas paisagens e desfrutar das maravilhas do Brasil.

Mas não consegue porque não têm dinheiro suficiente para isto.

Eu sempre digo que hoje só não viaja quem não quer. A falta recursos financeiros não é mais obstáculo para isto.

E digo isto por experiência pr´pia, nos últimos dois anos e meio fiz mais viagens do que em toda a minha vida.

Fui para Natal, Rio de Janeiro, São Paulo, Serra Gaúcha . . . só para citar algumas e o melhor de tudo é que conheci todos estes lugares sem gastar praticamente nada com passagens aéreas e hospedagens.

Quer saber como eu fiz todas estas viagens?

Pois eu lhe digo com o maior prazer que foi com as maravilhosas milhas aéreas.

As milhas aéreas são um sistema de pontuação que você vai acumulado de diversas formas e depois de um determinado saldo pode trocar pelos itens que costumam pesar mais nos gastos das viagens.

Ou seja, você pode trocar seus pontos de milhas por bilhetes aéreos e hospedagens em hotéis.

Como conseguir pontos de milhas?

Para acumular pontos de milhagem você possui várias opções, como cartões de crédito, compra em lojas parceiras das empresas aéreas, participando de programas promocionais de milhas e claro ao viajar.

Isto tudo vai depender da companhia aérea que você se fidelizar. Por exemplo, a Tam possui parceria com diversas lojas online que a cada compra você ganha pontos de milhas. Então se você quer viajar com está empresa além de acumular pontos no cartão é interessante realizar suas compras nas lojas parceiras deste programa de fidelidade.

Cabe então ressaltar que cada programa de fidelidade possui suas próprias regras de cabe a você avaliar qual lhe trará mais benefícios e investir neles.

Caso você tenha desanimado por não utilizar muito seu cartão de crédito e realizar compras online você ainda têm as opções de acumulo de milhas sem precisar comprar nada.

Um exemplo é o site Mova Mais que lhe dá milhas por você realizar exercícios. Existem também outros que lhe dão pontos por interações nas mídias sócias e cadastros em determinados sites.

Para encontrar estes sites basta procurar por alternativas para ganhar milhas aéreas de graça que você encontra várias opções na internet.

Por hoje era isto, abraço e boas viagens!