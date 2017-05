Começa o 5° Campeonato Municipal de Futsal de Rio Branco

Com presença de grande público, o prefeito Marcus Alexandre e o presidente da Assembleia Legislativa, Ney Amorim, deram o pontapé inicial do 5º Campeonato Municipal de Futsal. A solenidade de abertura aconteceu na noite desta quinta-feira, 19, no Ginásio do SESI. As 104 equipes masculinas e 16 femininas que competem este ano lotaram a quadra do Ginásio apresentado os times completos. “Investimos no esporte como uma importante política social, e essa competição congrega jovens de todas as regionais de Rio Branco, o que para nós é muito importante. Às equipes que acreditaram na competição desde o início, só podemos agradecer” citou Marcus Alexandre.

A disputa iniciou imediatamente após a solenidade abertura do evento. E a primeira partida da competição teve como vencedor o time da Pista, que venceu o Vitória por 14 a 1. O Campeonato Municipal de Futsal marca o início do Calendário Esportivo de Rio Branco de 2017 e os jogos serão realizados em diversas quadras da capital até o dia 29 de julho.

O presidente da ALEAC, deputado estadual Ney Amorim, parabenizou o prefeito Marcus Alexandre pela realização do evento, que “a exemplo do Copão Comunitário, representa um grande encontro esportivo entre os moradores dos bairros de Rio Branco”.

O secretário Municipal de Esporte e lazer, Afrânio Moura, explica que já neste sábado e domingo os jogos serão realizados em sete quadras.

O atleta Vinicius Silva, do Conjunto Esperança III, espera uma grande competição. “A gente já joga junto no Bairro e vamos nos esforçar para fazer grandes partidas. Vamos para ganhar!”

Sucesso

Esse formato para o Campeonato Municipal de Futsal em que os bairros participam com suas equipes foi criado pelo prefeito Marcus Alexandre em 2012 e já é sucesso absoluto nas regionais de Rio Branco, sempre aguardado com ansiedade por atletas, dirigentes e times. Em 2012, 57 times masculinos e femininos participaram da competição, que este ano conta com 120 equipes.

Na primeira edição, o time do bairro das Placas foi o vencedor no masculino e o Benfica venceu no Feminino. No ano seguinte, venceram Bahia Velha e Estação Experimental, no masculino e feminino, respectivamente, que repetiram a façanha na terceira edição. Já em 2016 os ganhadores foram Pista e Estação Experimental, este último tricampeão no feminino.

Da Assessoria

Fotos Marcos Vicentti/Asscom