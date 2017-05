Bolsa Família pagará R$ 2,4 bilhões a beneficiários em maio

Os beneficiários do Bolsa Família vão receber, neste mês de maio, R$ 2,4 bilhões. O valor já pode ser sacado desde quinta-feira (18) e a data limite para retirada é dia 31 de maio. Mais de 13,3 milhões de famílias serão beneficiadas em todo o País.

O ministério informou ainda que, para saber o dia certo em que é possível sacar o dinheiro, deve-se observar o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão. No primeiro dia, recebem as famílias com NIS de final 1. No segundo dia, os cartões terminados em 2 e, assim, sucessivamente.

O valor repassado varia de acordo com o número de membros da família, a idade de cada um e a renda declarada ao Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Em maio, o benefício médio a ser pago ficou em R$ 180,49.

Como funciona o programa

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza (com renda per capita mensal entre R$ 85,01 e R$ 170,00) e de extrema pobreza (renda per capita mensal de até R$ 85,00). Presente em todo o País, a iniciativa busca garantir o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde.

Atribuna