Após dois dias de espera, avião pousa com corpo de jovem em Cruzeiro do Sul

Após dois dias de espera, o avião com o corpo da jovem Taline Leite, de 18 anos, finalmente pousou no Aeroporto de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, na tarde desta sexta-feira (19). A jovem teve falência múltiplas dos órgãos na madrugada de segunda (15), quando fazia tratamento de saúde no Rio Grande do Sul (RS). De acordo com a família, o velório de Taline vai ser realizado na Vila Santa Rosa, zona rural da cidade.

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) confirmou que há dois dias o avião não conseguia pousar na cidade, mas passou a responsabilidade da justificativa para a empresa que atua na região, a companhia aérea Gol.

A Gol, através da assessoria de imprensa, informou que desde o início esteve empenhada em resolver o problema da família. Além disso, disponibilizou um voo extra no início da tarde desta sexta e o corpo da jovem já chegou em Cruzeiro do Sul, onde será velado em Santa Rosa.

O corpo de Taline deveria ter chegado no município na quarta (17), mas durante dois dias o avião não conseguiu pousar no aeroporto do município devido ao mau tempo. Com medo de não conseguir fazer o velório da menina, a família da jovem ficou desesperada no aeroporto e, na madrugada desta sexta (19), um tumulto foi iniciado após o voo ser novamente cancelado.

Um vídeo gravado por uma passageira mostra a mãe e a tia da adolescente muito abaladas e cobrando um posicionamento da empresa. A família temia que depois de tanto tempo o velório não pudesse ser feito devido ao estado de conservação do corpo.

Maria de Nazaré Leitem, tia da jovem, disse que a família enfrentou uma situação constrangedora. A tia disse ainda que a companhia aérea não havia passado nenhuma informação sobre o corpo da garota. Nem informaram que procedimentos foram tomados.

“A gente não sabe se eles aplicaram alguma coisa para durar mais a conservação do corpo. Ela foi embalsamada, mas não sei se vai durar. Ninguém sabe nem onde ela está. Não tem explicação, não tem nada”, lamentou.

