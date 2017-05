Abaixo de 50% da meta, Saúde faz mutirão de vacina contra gripe em bairros e escolas de Rio Branco

A diretora do Departamento Municipal de Vigilância Epidemiológica, Socorro Martins, afirmou que a ideia é que os agentes cheguem, principalmente, até a casa de idosos e pessoas acamadas, além das escolas onde se encontra um maior número de crianças. Segundo ela, até este sábado (20), foi vacinado 41% do público-alvo em Rio Branco.

“A vacina está disponível, é uma vacina segura, todo ano é oferecido. No ano passado tivemos uma cobertura excelente e esse ano não queremos fazer diferente, a ideia é atingir as metas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Em nenhum grupo nós chegamos a cobertura ideal, está variando de 30 a 40 %, então, é uma cobertura baixa para a meta que é 90%”, disse a diretora.

Além das crianças, fazem parte do público alvo da vacinação contra a gripe, as gestantes, puérperas (mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto), idosos (a partir de 60 anos), profissionais da saúde, povos indígenas, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional, além de portadores de doenças crônicas e outras doenças que comprometam a imunidade.