Abaixo de 50% da meta, Saúde faz mutirão de vacina contra gripe em bairros e escolas de Rio Branco

A seis dias do encarramento da campanha de vacinação contra a gripe, a capital acreana, Rio Branco, continua abaixo de 50% da meta, que é vacinar 89.101 pessoas. Diante dos resultados, a Secretária Municipal de Saúde resolveu fazer mutirões nos bairros e escolas para tentar melhorar o índice de cobertura dos grupos prioritários da campanha.

A diretora do Departamento Municipal de Vigilância Epidemiológica, Socorro Martins, afirmou que a ideia é que os agentes cheguem, principalmente, até a casa de idosos e pessoas acamadas, além das escolas onde se encontra um maior número de crianças. Segundo ela, até este sábado (20), foi vacinado 41% do público-alvo em Rio Branco.

“Temos só mais uma semana de campanha, e a estratégia está mudando para a gente tentar conseguir aumentar essa cobertura. Então, estamos indo em alguns bairros de difícil acesso, além dos eventos nas escolas, onde têm crianças e o público preconizado para a vacina. Estamos levando a vacina para esse público e pedindo que a população venha aos centros de saúde”, disse Socorro.

O aposentado Nicolau Busonis falou que ainda não tinha procurado o posto para se vacinar, porque estava viajando e aproveitou o mutirão para se imunizar. “Graças a Deus e a essa iniciativa entrei no rol dos imunizados”, afirmou.

Além das ações nas escolas, os agentes estão fazendo mutirões nos bairros da capital. De casa em casa, eles tentam alcançar a meta. Mas, segundo a coordenadora, mesmo que os agentes estejam nas ruas e escolas, as vacinas continuam disponíveis nas unidades e saúde.

“A vacina está disponível, é uma vacina segura, todo ano é oferecido. No ano passado tivemos uma cobertura excelente e esse ano não queremos fazer diferente, a ideia é atingir as metas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Em nenhum grupo nós chegamos a cobertura ideal, está variando de 30 a 40 %, então, é uma cobertura baixa para a meta que é 90%”, disse a diretora.

Além das crianças, fazem parte do público alvo da vacinação contra a gripe, as gestantes, puérperas (mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto), idosos (a partir de 60 anos), profissionais da saúde, povos indígenas, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional, além de portadores de doenças crônicas e outras doenças que comprometam a imunidade.

Colaborou Lilian Lima, da Rede Amazônica Acre.

G1 Acre