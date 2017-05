Timemania acumula e prêmio chega a R$ 21 milhões

O concurso 1033 da Timemania realizado nesta quinta-feira (18) em São Paulo (SP) não teve vencedor na principal faixa de premiação. As dezenas sorteadas foram: 26, 27, 28, 46, 64, 70, 73. O time do coração foi o Treze-PB. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 21 milhões. Veja o rateio:

7 números acertados – Não houve acertador

6 números acertados – 6 apostas ganhadoras, R$ 44.547,03

5 números acertados – 437 apostas ganhadoras, R$ 873,75

4 números acertados – 7979 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados – 77482 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: Treze-PB – 28446 apostas ganhadoras, R$ 5,00

QUINA

O concurso 4386 da Quina acumulou. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 1,2 milhão. Os números sorteados nesta quinta-feira (18) em Pontes e Lacerda (MT) foram: 30, 32, 38, 64, 77. Confira o rateio:

Quina – 5 números acertados – Não houve acertador

Quadra – 4 números acertados – 48 apostas ganhadoras, R$ 6.637,61

Terno – 3 números acertados – 3377 apostas ganhadoras, R$ 141,87

Duque – 2 números acertados – 84550 apostas ganhadoras, R$ 3,11

DUPLA-SENA

O concurso 1644 da Dupla Sena realizado nesta quinta-feira (18) em Pontes e Lacerda (MT) não teve ganhadores nas faixas principais dos dois sorteios. A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 1,5 milhão para o próximo o concurso. Os números do 1º sorteio foram: 04, 06, 31, 39, 47, 49. Já as dezenas do 2ª sorteio são: 20, 37, 44, 45, 46, 50. Confira o rateio:

Premiação – 1º Sorteio

Sena – 6 números acertados – Não houve acertador

Quina – 5 números acertados – 11 apostas ganhadoras, R$ 4.867,01

Quadra – 4 números acertados – 719 apostas ganhadoras, R$ 85,09

Terno – 3 números acertados – 13159 apostas ganhadoras, R$ 2,32

Premiação – 2º Sorteio

Sena – 6 números acertados – Não houve acertador

Quina – 5 números acertados – 9 apostas ganhadoras, R$ 5.353,72

Quadra – 4 números acertados – 521 apostas ganhadoras, R$ 117,43

Terno – 3 números acertados – 11684 apostas ganhadoras, R$ 2,61.

