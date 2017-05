Ticiane Pinheiro diz: “Não sou viciada em sexo, mas gosto muito”

“Comecei com 16, aprendi com 18”, contou Ticiane sobre suas experiências sexuais

O programa de Matheus Mazzafera no Youtube rende declarações inusitadas dos famosos, que ficam à vontade diante do apresentador. A convidada da vez, já famosa por não ter papas na língua, foi Ticiane Pinheiro.

A apresentadora não se poupou de falar sobre assuntos mais calientes e até sobre seus vícios. “Quando estou namorando, é o sexo. Não sou viciada, mas gosto muito”, entregou a loira.

Ex-mulher de Roberto Justus e ex-namorada de César Tralli, Tici revelou que perdeu a virgindade com 16 anos, com seu primeiro namorado.

“Comecei com 16, aprendi com 18. A gente foi viajar e acabou rolando em uma casa de praia em Camburi (litoral de São Paulo). Ele foi para o meu quarto. Foi bem legal”, lembrou. Ainda no assuntos ‘picantes’, Tici revelou que já fez sexo dentro do banheiro de um restaurante.

Quando ela e Matheus mudaram de assunto, sobrou para Gisele Bundchen na abertura das Olimpíadas do Rio. “Adoro a Gisele, sou fã, mas achei que ela poderia ter entrado com minha mãe. Ou terem colocado uma foto da minha mãe. Acho que erraram, acho que tinham que ter colocado uma menção à minha mãe”, declarou a musa.