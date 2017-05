Segurança realiza aula inaugural do Bombeiro Mirim

A aula inaugural do projeto Bombeiro Mirim, desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), foi realizada na quinta-feira, 18, em Feijó e contou com cerca de 105 adolescentes com idade entre 12 e 14 anos, matriculados na rede pública de ensino que participam das atividades do projeto durante o contraturno escolar.

Para um público de cerca de 1.000 pessoas a solenidade ocorreu no templo central da Igreja Assembleia de Deus, localizado na Avenida Plácido de Castro, Centro, com a presença do secretário de Segurança, Emylson Farias, do subcomandante-geral do CBMAC, coronel Carlos Batista do juiz da Comarca de Feijó, Alex Oivane, e população em geral.

Para o secretário Emylson Farias, isso significa trabalhar segurança preventiva. “O Corpo de Bombeiros, uma das mais respeitadas instituições do Brasil, trata esses meninos e meninas com todo cuidado e zelo por compreender, serem eles, os responsáveis pelo futuro da cidade”, disse.

Os menores recebem gratuitamente uniformes, capacitação sobre respeito, conduta, companheirismo, ordem, primeiros socorros, salvamento em altura, educação de trânsito e outras atividades voltadas para o público infanto-juvenil.

“Agradeço ao governador por ter esse olhar diferenciado e investir nesses projetos de formação do cidadão”, declarou o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista.

Ainda em Feijó, os representantes da cúpula da Segurança Pública do Estado, estudantes, representantes do judiciário, da prefeitura, bombeiros, policiais civis e militares, além da sociedade em geral participaram de uma caminhada de mobilização pelo Dia Nacional Contra Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio.



Na oportunidade, Emylson Farias destacou a operação policial desencadeada em Rio Branco pela Polícia Civil, que, aprendeu nesta quinta-feira, 14 pessoas por crimes contra dignidade humana.

Por fim, foi entregue na 3ª Cia (Companhia de Destacamento do 7º Batalhão da Polícia Militar) sediada em Feijó, uma viatura tipo caminhonete para fortalecer o patrulhamento policial naquele município.

