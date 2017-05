Rio Branco tem nota 10 e é a cidade mais transparente do Acre, segundo ranking da CGU

Capital acreana havia recebido nota 9,7 quando ranking foi divulgado em 11 de maio e teve nota corrigida. Cinco municípios do Acre receberam nota zero na Escala Brasil Transparente.

Após receber nota 9,7 na 3ª Edição da Escala Brasil Transparente (EBT), divulgada pela Controladoria Geral da União em 11 de maio, a Prefeitura de Rio Branco recorreu da decisão e teve a nota do município corrigida para dez. O novo resultado foi publicado nesta quinta-feira (18). Assim, Rio Branco passa a ser a cidade mais transparente do Acre. Para ter acesso ao ranking clique aqui.

Conforme a prefeitura, a gestão decidiu recorrer da nota dada na avaliação afirmando que, apesar de 9,7 ser um bom índice, Rio Branco atendia a todos os requisitos necessários na avaliação da CGU. Rio Branco venceu o processo e a nota foi corrigida. A administração municipal afirma que possui um Portal da Transparência que fornece ao cidadão informações sobre o planejamento de contas, contratos, remuneração de agentes públicos, receitas e despesas.

A Escala Brasil Transparente (EBT) é a metodologia utilizada pela CGU para avaliar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI). A 3ª edição da EBT analisou a transparência em 26 estados, Distrito Federal e em 2.328 municípios brasileiros entre junho e dezembro de 2016.

Municípios recebem nota zero em transparência

Dos 21 municípios acreanos avaliados no índice da CGU para medir a transparência pública, cinco receberam nota zero. Outros 15 pontuaram, mas tiveram nota menor que dois, numa escala que vai até dez.

Entre as cidades que tiveram nota zero estão Acrelândia, Capixaba, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro e Porto Acre. Os municípios de Feijó e Manoel Urbano apareceram com 1,38 e 1,39 respectivamente. A cidade de Brasileia não aparece na pesquisa.

Assis Brasil, Bujari, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Jordão, Mâncio Lima, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri tiveram nota 1,94, de acordo com o relatório.

Os dados apontam ainda que o Acre está em 19ª posição no ranking dos estados brasileiros, com nota 9,30. Em primeiro lugar aparece os dez estados avaliados com nota dez na pesquisa, que são Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e Tocantis.

