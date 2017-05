RBTrans alerta para alteração de sentido em ruas do Conjunto Esperança

Duas Ruas do Nova Esperança terão sentido alterado. A mudança ocorrerá a partir da próxima terça-feira, 23, quando a Rua Rei Jesus e a Rua Margarida, nas proximidades da Fundação Bradesco, passarão a ter sentido único, no trecho entre a Estrada do Calafate e a Avenida Sete de Setembro. O grande fluxo de veículos e pessoas no local foi um dos itens considerados para a alteração de sentido nas ruas do Esperança.

A ação foi a primeira de uma série prevista no Programa de Readequação da Malha Viária de Rio Branco (REVI), executado em parceria pelo Governo do Estado, por meio do DETRAN, e a Prefeitura, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco – RBTRANS.

O convênio no valor de R$ 640.543,77 vai permitir a execução de intervenções em 20 vias públicas e a instalação de mais de 1.000 placas de sinalização na cidade. O plano de ação inclui ainda mudança de sentido e sinalização nas ruas Alegria e Bartolomeu, no trecho entre a sede do Juventus e a Prontoclínica.

Na travessa Pontaporã, na Capoeira, será feita uma abertura ligando a rua ao Parque da Maternidade. Na Rua Milton Matos com a Dom Bosco, no bairro Bosque, a rotatória e o trânsito também serão reorganizados. “As alterações visam dar melhor fluidez ao trânsito e mais segurança a pedestres e motoristas”, destacou o Diretor Superintende da RBTRANS, Gabriel Forneck.

Todas as mudanças foram definidas depois de criterioso estudo da RBTRANS que analisou fatores como fluxo do trânsito e ocorrência de sinistros.

Asscom/PMRB