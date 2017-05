Procuradoria Geral do Estado divulga edital para processo seletivo de estagiários

As inscrições serão realizadas no período de 22 de maio a 23 de junho e as prova no dia 04 de julho

A Procuradoria Geral do Estado divulgou a abertura do Processo de Avaliação e Seleção de Estagiários para o preenchimento de cinco vagas e formação de cadastro de reserva. Podem participar estudantes de nível superior matriculados do 3º ao 10º período do curso de Direito, ou equivalente, das seguintes universidades ou faculdades conveniadas com a PGE/AC: Universidade Federal do Acre (Ufac), Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO); Faculdade Barão do Rio Branco (Uninorte); Instituto de Ensino Superior do Acre (Iesacre).

Ao todo serão ofertadas cinco vagas e ainda formação de cadastro de reserva, das vagas, 10% são destinadas às pessoas portadoras de deficiência. O estágio terá vigência de um ano, prorrogável uma única vez por igual período, permitido o desligamento do estagiário, a seu pedido ou a critério da PGE/AC, a qualquer tempo. A jornada é de quatro horas diárias e vinte horas semanais. A remuneração é uma bolsa no valor de R$ 400,00 e auxílio-transporte de R$ 120,00.

Inscrições

As inscrições serão realizadas no período de 22 de maio a 23 de junho e poderão ser feitas on line pelo e-mail estagio.pge@ ac.gov.br ou presencial, na sede da PGE, na Avenida Getúlio Vargas, 2852, Bosque, CEP 69.900-589, na sala do Centro de Estudos Jurídicos da PGE, das 8h às 13h e das 15h às 18h, nos dias úteis.

No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar curriculum vitae e formulário de inscrição, que se encontra disponível para download no site da PGE. Na inscrição presencial será entregue ao candidato o respectivo comprovante por meio de canhoto assinado por servidor da PGE/AC ou, em caso de inscrição por e-mail, resposta, também por correio eletrônico, acusando o recebimento do curriculum vitae e do formulário de inscrição, no prazo de um dia útil.

Prova

O Processo Seletivo será composto de uma prova de caráter classificatório e eliminatório, com 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha e uma questão subjetiva, a ser realizada no dia 04 de julho. O Resultado final será divulgado no dia 19 de julho. Clique aqui e confira o edital completo. http://contilnetnoticias.com.br/wp-content/uploads/2017/05/EST%C3%81GIO-PGE.pdf

Nany Damasceno