Prefeitura e Semel iniciam Quinto Copão Municipal de Futsal em Rio Branco

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) de Rio Branco realizou na noite desta quinta-feira (18) a abertura do Quinto Copão Municipal de Futsal, no ginásio do Sesi. Uma competição já concretizada como uma das maiores de Rio Branco, na qual mais de 100 equipes participaram do desfile de abertura.

Ao decretar aberto a competição, o prefeito Marcus Alexandre (PT) disse que a forma como está sendo feita a escolha das equipes é uma ótima maneira dos moradores representarem seus bairros de forma sadia em sem violência.

Os mecanismos para a realização da competição são de competência da Semel, sobre a responsabilidade do Secretário Afrânio Moura e toda a sua equipe, que não mede esforços para que a competição tenha uma grande credibilidade, credenciando muitos bairros de Rio Branco a participarem.

Paulo Célio