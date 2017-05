Polícia Militar salva “periquito” de ser linchado por populares

Cicleudo Martins de Sousa de 19 anos, mais conhecido como (periquito), estava na rua Lúcia Costa, no bairro Altamira, na noite dessa quinta-feira, 18, quando avistou uma senhora que estava passando com um celular, foi quando ele foi assaltar a senhora com uma faca, mas para o azar do “periquito” a senhora começo a gritar que estava sendo assaltada.

Populares correram atrás do assaltante e pegaram ele, foi quando o acusado começou a apanhar só não apanhou mais graças a chegada de policiais militares do 5º Batalhão, que salvaram o “periquito” de ser extinto da terra.

Ele foi preso e levado para Delegacia de Flagrantes, mas a senhora que foi assaltada não quis prestar queixa contra Cicleudo, que saiu quase junto com os policiais que o prenderam, já a senhora que foi assaltada se negou a ir à delegacia, ela alegou que estava com medo de represaria contra ela.

Atribuna