Polícia Militar apreende adolescentes acusados de “fazerem o limpa” em Tarauacá

Por volta das 2h10 desta quinta-feira (18) uma guarnição do 7° Batalhão de Polícia, em Tarauacá, foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de furto, na qual o senhor João Evangelista teria sido vítima. O estabelecimento comercial da vítima tinha sido arrombado e os ladrões teriam levado uma caixa de som, um aparelho DVD LG, um porta CD, uma grade de cerveja de garrafa, três copos de vidro e algumas garrafas de cerveja vazias.

A guarnição conseguiu localizar a casa onde os suspeitos estavam armazenando produtos furtados, todavia não havia nenhum infrator presente. Daí então a PM foi acionada para atender uma outra ocorrência de arrombamento em uma das lojas do camelódromo. Enquanto uma equipe aguardava o retorno dos infratores dentro da casa onde os produtos de furto eram armazenados, outra guarnição da PM se deslocou para a atender a ocorrência do camelódromo, lá chegando flagraram os infratores carregando os produtos de furto dentro de sacolas.

Ao avistarem os policiais militares, os criminosos saíram correndo em direção ao trapiche localizado no bairro Senador Pompeu, deixando para trás vários produtos, dentre eles: 43 relógios, 18 bolsas, 11 rádios, 24 pares de meias, 2 luvas, 4 tesouras, 1 luminária, 3 chapéus, 2 lanternas, 4 brinquedos, 1 sacola chaveiro, 1 caixa contendo maquiagem, 3 espremedores de fruta, 2 lixas para pé, 2 carteiras de trabalho e 1 bíblia.

Os infratores foram tentar se esconder justamente onde estavam os outros policiais militares que os aguardavam no local onde já haviam encontrado outros produtos de furto. Ao chegarem no esconderijo os infratores de iniciais A.F.S.S, 17 anos, e J.R.S.L, de 16 anos, foram recebidos pela polícia militar e logo foram apreendidos.

Ao serem indagados sobre o nome do outro comparsa relataram que era outro menor de iniciais M.S.N, de 15 anos. Estes infratores já tem várias passagens pela polícia. Foi ainda encontrado com os infratores uma TV 32″ marca STI, a qual foi furtada da casa do senhor “Dodo”, pelos mesmos adolescentes no dia anterior.

Os menores infratores estavam de posse de uma faca e uma arma de brinquedo, que usavam para praticar os delitos. Tanto os infratores quanto todo material apreendido foram devidamente encaminhados para a delegacia de Polícia Civil para as demais providências legais.

