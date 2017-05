Polícia Civil captura dois foragidos do sistema prisional em Rio Branco

Em uma ação rápida da Polícia Civil, por meio do Núcleo de Capturas (Necapc), prenderam na tarde desta quinta-feira, 18, Renan Henrique Nascimento Dantas, 27, e Francisco de Assis da Silva Feitosa, 33, sob as acusações de furto qualificado e evasão do sistema prisional.

Durante ação policial, agentes do Necapc e terceira regional prenderam Renan no bairro Esperança, ele era foragido da penitenciária e cumpria pena por roubo. Na mesma incursão os agentes prenderam na no bairro Estação Experimental, Francisco de Assis pelo crime de furto qualificado.

“Essa ação da Polícia Civil retira de circulação elementos que já possuem passagem pela policia no cometimento de vários crimes como roubo, assalto e trafico de droga. Estamos cumprindo diretrizes do governo do Estado no sentido de combater fortemente a criminalidade em nosso Estado”, disse o delegado Karlesso Nespoli.

Após a ação policial os acusados foram conduzidos à delegacia da terceira regional, em seguida conduzidos ao presidio e colocados à disposição da justiça.

