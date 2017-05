Polícia apreende quase 5t de maconha e arsenal de armas

Uma carga de quase cinco toneladas de maconha e um arsenal com 31 pistolas e nove fuzis, além de 16 mil munições de vários calibres e acessórios para armas, foram apreendidos na noite de terça-feira, 16, em Teodoro Sampaio, no oeste do Estado de São Paulo. A carga seria entregue a traficantes no Rio de Janeiro.

A droga, que pesou 4.619 quilos, e as armas eram transportadas em um caminhão-tanque, com placa de Londrina, no Paraná, interceptado na entrada da cidade por policiais civis e militares. Eles foram alertados por policiais de Cascavel, no mesmo Estado, que também participaram da ação na cidade paulista.

Ao ser preso em flagrante, o motorista Valter Castelaci, de 54 anos, disse que saiu de Amambaí, no Mato Grosso do Sul, em direção ao Rio. Ele confessou que receberia R$ 10 mil para transportar a maconha e as armas destinadas a traficantes. “Ele entregaria a carga em um morro carioca”, contou Edmar Rogério Dias Caparroz, de 39 anos, delegado titular de Teodoro Sampaio. O delgado disse que o motorista não revelou qual seria o morro.

Dois dos fuzis apreendidos podem derrubar até aeronaves, segundo o policial. “São fuzis ponto 50, capazes de derrubar um helicóptero”, resumiu, acrescentando que a carga estava em um fundo falso do caminhão-tanque. As armas e as munições valem em torno de R$ 1,5 milhão, segundo avaliação da polícia.

Depois de ser ouvido no Fórum de Teodoro Sampaio, o motorista foi transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Caiuá. Ele ficará à disposição da Justiça. Com informações de Notícias ao Minuto.