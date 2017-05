Polícia apreende menor de idade acusado de executar jovem em Sena Madureira

A Polícia Civil conseguiu localizar e apreender na noite desta quarta-feira (17) um menor adolescente de 16 anos acusado pela morte do jovem Edilton Maia, de 21 anos, ocorrida em abril deste ano em Sena Madureira. O infrator foi capturado na Praia do Amarílio, quando chegava de uma colônia.

De acordo com informações, após o cometimento do crime, ele evadiu-se da cidade e foi para uma propriedade rural no Rio Purus. Recentemente a justiça expediu um mandado de internação contra o menor e os policiais civis ficaram de campana na Praia do Amarílio, pois tomaram conhecimento de que o menor estava se dirigindo à zona urbana em uma embarcação.

Após a apreensão, o adolescente foi levado para a Delegacia e já se encontra no Centro Socioeducativo Purus, também conhecido como ‘Pousada do menor’. O outro envolvido no homicídio Hermínio Júnior de Andrade Melo também se encontra preso em Sena Madureira.

O delegado Samuel Mendes, responsável pela investigação, falou sobre o caso: “Inicialmente havíamos prendido um maior de idade que ordenou o homicídio. Agora, conseguimos lograr êxito e apreender o autor da morte. O caso, portanto, está elucidado”, comentou.

Edilton Maia, a vítima, encontrava-se em sua residência localizada no Bairro do Bosque quando foi surpreendido pelo menor e baleado dentro da própria casa. Ele foi socorrido com vida, mas faleceu dias depois em Rio Branco.

Sena Online