Os efeitos do álcool no Bodybuilding

Este tópico pode ter ocorrido em sua mente. O álcool dará algum impacto no meu programa de musculação? Algumas pessoas dificilmente podem dizer não ao álcool. Para alguns de vocês, reduzir o álcool pode ser mais difícil do que reduzir a ingestão de alimentos.

Qual é a conexão entre tomar álcool e construir músculos? Como o álcool pode afetar o processo de construção muscular? Aqui estão algumas informações que você precisa entender sobre a conexão entre tomar álcool e construir músculo.

– Hormônio do crescimento

O consumo de álcool afeta a liberação do hormônio do crescimento humano. O hormônio do crescimento é uma substância importante produzida no corpo humano para construir o músculo e promover o crescimento celular, bem como o crescimento ósseo ideal. Hormônio de crescimento humano é mais produzido quando você está no sono. Tomar álcool antes do sono vai afetar o seu ciclo natural do sono e pode potencialmente reduzir a liberação do hormônio do crescimento até 70 por cento de sua quantidade de liberação normal.

– Níveis de testosterona

A testosterona é um dos hormônios mais importantes para o crescimento muscular. Algumas substâncias de álcool são sintetizadas no fígado. Estes muitas vezes se tornam toxinas contra as substâncias que desencadeiam a liberação de testosterona. A diminuição dos níveis de testosterona irá dificultar o processo de construção muscular.

– Tempo de recuperação

O álcool é muitas vezes uma toxina para o corpo humano. Para reduzir os efeitos causados ​​pelo álcool, nossos corpos precisam gastar mais energia para se livrar do álcool do nosso metabolismo. Quanto mais energia o corpo gasta para se livrar dele, menos energia você tem para a recuperação muscular.

– Níveis de hidratação

O álcool é uma substância diurética que pode perturbar os níveis de hidratação natural. A desidratação pode causar fadiga e diminuição da produtividade. Quando você está desidratado, você não terá energia suficiente para treinar seus músculos.

– Síntese de glicogénio

Quando você está tomando bebidas alcoólicas, a síntese de álcool ocorre. A síntese de glicogênio não ocorre quando a síntese de álcool ocorre. Evite tomar álcool antes e depois do treino para que você não se cansar facilmente.

– Atividades aeróbicas

Ingestão de álcool desencadeia o aumento da pressão arterial e aumenta a taxa de batimento cardíaco. Durante o treino, seu coração está trabalhando em sua capacidade máxima, o aumento da pressão arterial causada pelo álcool vai fazer o seu treino muito mais desafiador.

– Níveis de gordura corporal

O álcool contém calorias que podem causar o aumento de peso facilmente. Um grama de álcool equivale a 7 calorias de energia. Alguns tiros de bebidas alcoólicas é o mesmo que ter um jantar de curso completo. É apenas uma questão de tempo que você vai ganhar mais gordura.

