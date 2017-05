Motivo da separação de cantor Gian é revelado: traição da ex-esposa

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Finalmente veio à tona o motivo da separação do cantor Gian e de Tati Moreto. Os dois foram casados por mais de 10 anos e tiveram um filho. De acordo com o colunista Leo Dias, o sertanejo descobriu que ela o estava traindo.

Cinco meses antes do anúncio nas redes sociais, Gian recebeu um email com conversas íntimas entre Tati e um rapaz. O cantor questionou o conteúdo das mensagens e ela desconversou alegando que se tratava de uma cantada. Nessa época o ex-casal morava em São Paulo.

Já em Goiânia, com novo endereço, houve uma outra traição de Tati. Um amigo de Gian alertou o sertanejo sobre o ocorrido, contando com riqueza de detalhes os fatos. Sem questionar, Gian arrumou as malas e saiu de casa.

Fontes da coluna afirmaram também que Gian está muito bem, vivendo um novo momento na sua carreira musical e que em breve pode até surgir com uma outra companheira.

Em março deste ano, quando questionado sobre uma possível traição da ex-mulher, Gian afirmou: “Eu não acredito nisso. Minha decisão de saída desse relacionamento foi por uma questão de convivência desgastada. Se existe alguma traição, eu desconheço.”