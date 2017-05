Lula, Dilma, Serra e Renan são os novos alvos da JBS

Nesta sexta-feira (19), delações dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS, vai explodir no colo dos ex-presidentes Luíz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff (PT), do ex-presidente do Senado Renan Calheiros (PMDB) e do ex-chanceler e ex-presidenciável José Serra (PSDB), de acordo com a colunista Eliane Catanhêde, do Estadão.

Segundo a jornalista, os irmãos possuem muito mais provas sobre nomes que, até o momento, estavam passando ilesos. Como os empresários estão soltos, eles assinaram acordo no qual passariam meses gravando interlocutores e pautando os monitoramentos da Poícia Federal. Segundo a colunista, o resultado das demais gravações é devastador, não apenas para Temer e Aécio, mas em todo o mundo político.

Atribuna