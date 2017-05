José Aldo pega pesado com Anderson Silva por polêmica de ingressos

Um dos protagonistas da luta principal do UFC Rio 8, José Aldo foi duro nas críticas a Anderson Silva, após o ex-campeão sugerir aos fãs que peçam o dinheiro de volta caso já tenham comprado ingressos para o evento.

“Jamais eu tomaria uma decisão dessas. Se sou hoje o José Aldo é graças ao UFC. Tenho meus méritos, tenho meu trabalho e fiz por onde. Trabalhei para isso, mas sozinho não conseguiria. Já saí do card também faltando menos de um mês e o próprio Anderson entrou também para fazer uma luta. Assim mesmo eu pedi para os fãs e dei incentivo para comparecerem ao evento. Isso não é bom, você tentar jogar fãs contra o evento. Não importa o que aconteça. É sempre bom dar força”, disse o manauara à Ag. Fight.

Aldo, que defenderá o cinturão dos penas contra Max Holloway, lembrou o fato de o Spider ster aído do card do UFC de Curitiba a poucos dias do evento.

“Quando ele lutaria em Curitiba, ele saiu do card também, mas ninguém saiu. A luta principal quem vai fazer sou eu, é na cidade onde eu moro e onde tenho uma legião de fãs. Todo mundo está indo para ver José Aldo e o Max Holloway. Tenho certeza de que ninguém vai pegar o ingresso. Porque a luta principal não é dele.”

O UFC Rio 8 ocorre no próximo dia 3 de junho na Arena Barra da Tijuca.