IV Festival de Esquetes é apresentado por alunos da Oficina de Teatro Expressão nesta sexta

Aborto, redes sociais, drogas, briga de casal e vários outros temas fazem parte da mistura de cenas do IV Festival de Esquetes, que ocorre nesta sexta-feira (19), no Teatro Plácido de Castro (Teatrão), em Rio Branco. O evento faz parte do encerramento da turma de iniciação teatral da Oficina de Teatro Expressão e terá apresentação única às 20h.

Ao todo serão 15 esquetes (cenas curtas) que abordam diversas questões encontradas no cotidiano e exploram os estilos comédia, drama e musical com direção geral de Jocilene Barroso e Daniel Scarcello. As cenas foram escolhidas e montadas durante os sete meses de duração do curso, que trabalhou a formação inicial do ator e a introdução dos alunos ao teatro. No palco, 11 alunos irão contracenar.

Por abordar questões delicadas como prostituição e suicídio, o Festival é aconselhado para maiores de 14 anos. Os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10,0 (meia entrada) e podem ser adquiridos antecipadamente com os alunos e professores ou comprados no dia, na bilheteria do teatro.

Nany Damasceno