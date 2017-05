Homem estrangula vítima e diz: ‘devia uma alma para o demônio’

A Polícia Militar prendeu um homem de 20 anos suspeito de estrangular e matar um rapaz na terça-feira (16) em Itapevi, na Grande São Paulo.

Segundo informações, a polícia tomou conhecimento do homicídio apenas na manhã desta quarta-feira (17), depois que um vídeo do crime viralizou na internet. Equipes de resgaste encontraram o corpo da vítima num córrego.

Nas imagens, Lucas Mateus Batista Santos aparece enforcando um jovem, que ainda não foi identificado. Ao ver o vídeo, policiais militares reconheceram o local do crime, próximo à Rua Pedro Valadares, no bairro Vitápolis, e foram até a casa do assassino, onde o prenderam.

“Comecei gritar, falar exu da morte, tiriri, essa alma é para vocês, me deixa em paz. Aí depois eu enforquei bastante ele”, contou o suspeito à polícia, que disse ter matado a vítima para dar a alma dele ao demônio.

De acordo com a publicação, Lucas deverá ser indiciado por homicídio doloso triplamente qualificado (por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima). Com informações de Notícias ao Minuto