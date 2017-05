Guerrero pode trocar o Flamengo pelo Boca Juniors, diz jornal peruano

O Boca Juniors quer tirar Paolo Guerrero do Flamengo. Segundo informações publicadas nesta quinta-feira (18) no jornal peruano “El Líbero”, o clube argentino planeja oferecer ao rubro-negro 5 milhões de dólares pelo atacante. O valor equivale a R$ 15,6 milhões, aproximadamente.

A eliminação do Flamengo na Libertadores, sacramentada na noite desta quarta (17) após o revés para o San Lorenzo, pode facilitar a ida do peruano para o time mais popular da Argentina.

Conforme lembrou o Extra, Guerrero, que está com 33 anos, recusou recentemente uma proposta do Beijing Guoan, da China. Com informações de Notícias ao Minuto.