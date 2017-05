Governo divulga edital para contratação de estagiários de nível superior em diversas áreas

O governo do Estado divulgou no Diário Oficial desta sexta-feira (19) a abertura de processo seletivo que visa a contratação de estagiários que estejam cursando a partir do segundo período do ensino superior.

De acordo com o edital, serão selecionados estagiários nas áreas de Administração; Pedagogia; Artes cênicas; Jornalismo; Economia; Gestão pública; História; Sistema de informação; Informática; para atuar em Rio Branco, Cruzeiro do sul, Plácido de Castro e Xapuri.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente até 02 de junho, no site do Centro de Integração Empresa Escola – CIEE

A carga horária do estágio varia entre quatro e seis horas diárias, para as vagas com carga de quatro horas diárias e 20 horas semanais, a bolsa auxílio é de R$ 420, para as de seis horas diárias e 30 horas semanais R$ 630. Em ambas as cargas horárias, o candidato selecionado recebe auxílio-transporte no valor de duas passagens de ônibus por dia estagiado.

O concurso será e/realizado por meio de duas etapas: 1º Etapa – avaliação curricular e, 2º Etapa – Entrevistas com os selecionados. O processo seletivo terá validade um ano podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

O Edital completo pode ser acessado no Diário Oficial desta sexta-feira (19) ou no site do Centro de Integração Empresa Escola – CIEE.

Nany Damasceno