EUA e Coreia do Sul treinam ataque a centro nuclear da Coreia do Norte

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Compartilhe no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

A rádio KBS informou que soldados dos Estados Unidos e da Coreia do Sul treinaram o desembarque em território da Coreia do Norte, bem como o golpe destrutivo contra os alvos nucleares do país.

“As manobras Warrior Strike-7 foram realizadas no polígono na cidade de Pocheon e na base norte-americana de Camp Stanley, na cidade de Uijeongbu, província de Gyeonggi (noroeste do país)”, diz o comunicado transmitido pela KBS.

Há informação de que os militares desembarcaram de helicópteros que estavam no navio da Infantaria Dokdo da Marinha da Coreia do Sul. Com informações da Sputnik News Brasil.