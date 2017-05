Conheça 5 curiosidades sobre o WhatsApp

O WhatsApp conta com nada mais, nada menos, do que 1 bilhão de internautas atualmente, com uma média de 42 bilhões de mensagens enviadas diariamente. Esta informação já basta para dizer que o aplicativo é um dos mais populares mensageiros no mundo. No entanto, digamos que nem todos os usuários conhecem o serviço com intimidade.

Foi pensando nisso que o ‘Techtudo’ preparou uma lista com 5 curiosidades sobre o mensageiro. Confira:

1) Inspiração

O nome do aplicativo “WhatsApp” é derivado no termo em inglês “What’s up?”. Em bom português: “O que está rolando?”.

2) Criadores

Você sabia que os criadores do WhatsApp se conheceram trabalhando no portal Yahoo? Além disso, Jan Koum e Brian Acton não passaram em entrevistas de emprego para o Facebook e o Twitter antes de se dedicarem ao desenvolvimento do aplicativo, em 2009. Hoje, o serviço faz parte do Facebook. O mundo dá voltas, não?

3) Cotidiano

Dados de 2016 apontam que 1 milhão de usuários ingressam no aplicativo diariamente.

4) Selfies

Segundo relatório da Digital Company Statistics, feito em 2015, o aplicativo é reponsável por 27% de todas as selfies divulgadas na web.

5) Equipe pequena

Quando o Facebook comprou o mensageiro, o WhatsApp contava com 35 funcionários. Atualmente, o número não aumentou muito: apenas 50 pessoas controlam o aplicativo. Isso significa que há um desenvolvedor por 23 milhões de usuários ativos.

Com informações de Notícias ao Minuto.