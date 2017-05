Confira os jogos da rodada desta sexta-feira 19

A rodada desta sexta-feira (19) tem como destaque a Série B do Campeonato Brasileiro 2017. Três jogos da segundona acontecem nesta noite. O encontro entre Paraná e Paysandu é um deles. Mas a bola também rola fora do Brasil. Do outro lado do mundo, por exemplo, o Guangzhou Evergrande, do brasileiro Paulinho e do treinador Felipão, entra em campo logo na manhã do horário de Brasília.

Além disso, teremos um jogão pela Série C e uma partida válida pelo Campeonato Argentino. Confira abaixo os principais jogos desta sexta:

Campeonato Chinês

Beijing Guoan x Guangzhou – 7h

Guangzhou Evergrande x Jiangsu Suning – 9h

Campeonato Espanhol

Granada x Espanyol – 15h45

Brasileirão Série C

Fortaleza x Botafogo-PB – 19h

Brasileirão Série B

Paraná x Paysandu – 19h15

Vila Nova x Juventude – 20h30

América-MG x Goiás – 21h30

Major League Soccer

New York RB x Toronto FC – 20h30

Campeonato Argentino

Atlético Tucumán x Banfield – 21h15