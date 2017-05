Como conquistar uma pessoa de Escorpião

Os escorpianos são algumas das pessoas mais reservadas do mundo! Mesmo quando achamos que os conhecemos bem, lá vem a demonstração de outras mil características. Entretanto, quando começamos a remover todas essas paredes e camadas, os escorpianos demonstram uma profundidade emocional muito difícil de se equiparar. Para aproximar-se daquele cara arisco do signo de Escorpião, é preciso entender um pouquinho de como os escorpianos funcionam. Continue lendo!

Parte 1 de 3:

Compreendendo um escorpiano

1

Aprenda a reconhecer a personalidade de Escorpião. As pessoas desse signo tendem a ser muito poderosas; exibem a determinação e a energia de Marte, assim como a energia negativa de Plutão. Os homens escorpianos, por exemplo, apresentam uma intensidade taciturno e silenciosa. Você dificilmente vai encontrá-los sendo o “palhaço” do grupo. Em geral, os caras de Escorpião vão demonstrar as seguintes características:

Lealdade;

Inventividade;

Intensidade;

Paixão;

Ciúmes;

Seriedade.

2

Decida o que deseja do relacionamento. Quer algo mais casual e sem amarras? Ou prefere embarcar em um relacionamento mais sério e duradouro? Os escorpianos podem ser muito intensos e sexuais no curto prazo, mas essa paixão pode muito bem se desenvolver em uma ligação mais profunda. Assim, aprender a negociar essas diferenças é fundamental para ter um relacionamento bem-sucedido

As pessoas de Escorpião são parceiras ideais para casos e relacionamentos rápidos. Por isso, geralmente, têm dificuldades com compromissos. Não importa muito o que você esteja procurando, o fundamental é entrar na relação com o objetivo de encontrar um vínculo, uma ligação. Ou seja, não tenha ideias já concebidas de como um bom relacionamento precisa ser.

Geralmente, quem comenta o desejo de ter um parceiro de Escorpião está procurando por uma sensação de perigo ou até mesmo drama. Ou seja, a mulher deseja aquele famoso bad boy. No entanto, é preciso se concentrar em conhecer a pessoa e deixar o relacionamento se desenvolver.

3

Analise o próprio mapa astral. Namorar um cara de Escorpião é uma boa ideia principalmente se você tiver uma predominância dos outros signos de Água (Câncer ou Peixes) no mapa. Assim, poderá estar sintonizada com as mudanças de humor, as tendências emotivas e os pensamentos implícitos do escorpiano.

Se você for de um signo de fogo (Leão, Áries ou Sagitário), vai bater de frente com ele com muita frequência e acabará ressentindo aquela famosa melancolia do escorpiano.

Geralmente, uma pessoa com muitos signos de ar (Libra, Aquário e Gêmeos) no mapa não funciona com um escorpiano, pois vai deixá-lo triste e miserável sem nem tentar.

Se seu signo for de terra (Touro, Capricórnio e Virgem), um parceiro de Escorpião pode ser legal. Entretanto, o materialismo e o pragmatismo desses signos poderão bater de frente com o lado sonhador, idealista e filosófico do escorpiano. Funciona em algumas vezes, mas em outras não.

Parte 2 de 3:

Conversando com um escorpiano

1

Aja naturalmente e seja uma pessoa confiável, pois os escorpianos conseguem notar logo se você estiver sendo falso. Eles têm um detector de mentiras impecável e valorizam muito a sinceridade e a honestidade nos parceiros potenciais. Eles não vão sair espalhando os segredos dos outros. Pode confiar! E, para seu próprio bem, é melhor não sair por aí contando os deles.

Nunca minta para uma pessoa de Escorpião. Trair a confiança desse signo é uma das maneiras mais rápidas de perdê-lo. Mesmo se a mentira for dolorosa, o melhor é ser honesto.

2

Mostre do que você é feita! Por exemplo, converse sobre assuntos que a deixem animada e entusiasmada. Muitas pessoas do signo de Escorpião sentem que o resto do mundo vive superficialmente, enquanto elas gostam mais de explorar as profundidades da vida. Por isso, demonstre que você também adquiriu um pouco de conhecimento. Seja direta e converse sobre assuntos polêmicos. Os homens de Escorpião sentem mentiras de longe e, nesse caso, acabam se afastando.

Se você tiver interesses em assuntos como ciência, poder político e coisas sobrenaturais e ocultas, melhor ainda. Estes são os campos favoritos dos escorpianos.

Mantenha-se informada sobre as notícias e os problemas atuais do mundo. Dê sua opinião sobre o que está acontecendo e pergunte o que o escorpiano acha daquilo. Não fuja de uma boa discussão. Desafie o cara! Caso discordem, defenda a própria opinião com unhas e dentes.

3

Conte alguns segredos intensos para o escorpiano. A pessoa de Escorpião deseja se perder completamente no outro e até mesmo alcançar o estado quase místico da energia Kundalini — no qual a outra pessoa faz com que o indivíduo se regenere, renove e renasça. O escorpiano quer conhecê-la o mais intimamente possível, mas pode ficar com um pé atrás na hora de tomar a iniciativa.

Seja franca e responda às perguntas do escorpiano com sinceridade. Ele realmente quer saber! As pessoas de Escorpião não perguntam algo apenas para serem educadas. O escorpiano quer conhecer a parceira e entendê-la completamente. O que a fez ser dessa forma?

Uma pessoa de Escorpião vai gostar de aprender mais sobre você, pois precisa de uma honestidade emocional muito intensa. Os escorpianos normalmente acham que ninguém consegue entendê-los, mas acabam tendo dificuldades para se expressar e precisam de um pouco de motivação.

4

Passe algum tempo refletindo junto com ele. Os escorpianos são pessoas sérias e vão adorar ter conversas profundas. A pessoa de Escorpião não precisa de entretenimento nem conversa constantes, mas exige muito tempo para refletir. Quando estiverem juntos, aproveitem um pouco de silêncio. Não procure soluções bobas apenas para se divertirem.

Conversem sobre livros ou filmes. No entanto, não basta dizer: “Não gostei.” Pense. Discuta. Criem um verdadeiro debate sobre o assunto.

Não fique divagando. Quando falar, demonstre substância. Compartilhe esperanças,medos e sonhos. Nada de atualizações rápidas!

5

Dê atenção exclusiva ao cara. Quando se está com um Escorpião, é preciso se concentrar nisso! Por exemplo, esqueça o celular quando estiverem conversando. Ele não quer se sentir ignorado.

Quando estiverem conversando, olhe nos olhos dele! Já ouviu falar em “escuta ativa”? Pratique-a! É preciso escutá-lo e respondê-lo de acordo.

6

Não se intrometa na vida dele, mas esteja disposta a ouvi-lo. Um escorpiano adora ser misterioso, por isso pode demorar um pouquinho para que você o conheça. No entanto, ele vai querer compartilhar as coisas com você. Escute! E sempre procure oportunidades para que ele se abra ainda mais com você.

Um escorpiano só diz o que achar realmente importante. E vai valer muito se você se lembrar depois! Por exemplo, saber o nome do melhor amigo de escola, do animal favorito na infância, dentre outros detalhes, vai mostrar o quanto você se importa com ele.

Não provoque uma pessoa de Escorpião! Se quiser dar uma quebra na conversa com um pouco de humor, seja sarcástica e irônica. Um escorpiano não costuma se sentir atraído por palhaçadas, pois isso tende a diminuir a intensidade do papo.

O Escorpião é o signo mais ciumento do zodíaco. As pessoas desse signo também podem ser violentas e rancorosas. Além disso, se pensarem que você não as ama de verdade, podem ir embora sem nem olhar para trás. Quando uma pessoa trai a confiança de um escorpiano, pode se considerar perdoada, mas completamente esquecida. Nunca mais será igual entre vocês!

Passe Digital