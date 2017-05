Com dez equipes, sub-20 começa dias 10 e 11 de junho

Independência, Adesg e São Francisco são as novidades da temporada para a disputa do Campeonato Acreano de Futebol Sub-20. Um encontro entre dirigentes de clubes ocorrido na tarde de ontem (17), no auditório da Federação de Futebol do Acre (FFAC), aprovou a fórmula de disputa e homologou os confrontos da primeira rodada da competição.

A primeira rodada do torneio está agendada para os dias 10 e 11 de junho, com a realização de cinco partidas, todas agendadas para o estádio Florestão. Os confrontos da primeira rodada, agendado para o sábado (10) serão os seguintes: Humaitá x Galvez (7h30), Rio Branco x Plácido de Castro (9h30) e Independência x Andirá (14h30). Outros dois jogos fecham a primeira rodada no domingo (11): Adesg x Atlético (7h30) e São Francisco x Vasco da Gama (9h30).

De acordo com Leandro Rodrigues, diretor do departamento de competições da FFAC, as equipes participantes foram divididas em dois grupos, cada um com cinco agremiações. Na primeira fase jogam um grupo contra o outro. Os dois melhores decidem o título do turno. No returno, os confrontos serão dentro dos próprios grupos, onde o primeiro de cada chave garante vaga para a decisão do turno em disputa. No caso de campeões diferentes em turno e returno, haverá dois jogos extras para apontar o campeão.

O campeão do torneio vai representar o Acre na disputa da próxima Copa São Paulo de Futebol Júnior, agendada para o mês de janeiro de 2018.

OS GRUPOS

Grupo “A”

S.C. Humaitá

Rio Branco F.C.

Independência F.C.

Adesg

São Francisco

Grupo B

Galvez

Plácido

Andirá

Atlético

Vasco

Manoel Façanha