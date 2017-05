Avião não pousa em Cruzeiro do Sul e família espera chegada de corpo de jovem há dois dias

Após esperar dois dias pelo corpo de Taline Leite, de 18 anos, a família da jovem começa a ficar desesperada com medo de não conseguir fazer o velório da menina. Taline teve falência múltiplas dos órgãos na madrugada de segunda-feira (15), quando fazia tratamento de saúde no Rio Grande do Sul (RS). O corpo deveria ter chegado no aeroporto de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, na quarta-feira (17), mas há dois dias o avião não consegue pousar no aeroporto do município devido ao mau tempo.

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) confirmou que há dois dias o avião não conseguia pousar na cidade, mas passou a responsabilidade da justificativa para a empresa que atua na região, a companhia aérea Gol. A reportagem encaminhou e-mail para a assessoria da empresa, que deve se posicionar ainda nesta sexta.

Na madrugada desta sexta (19), um túmulto foi iniciado após o voo ser novamente cancelado. Um vídeo gravado por uma passageira mostra a mãe e a tia da adolescente muito abaladas e cobrando um posicionamento da empresa.

O medo da família é que depois de tanto tempo o velório não possa ser feito devido ao estado de conservação do corpo. Maria de Nazaré Leite é tia da garota e disse que a família tem passado por uma situação constrangedora, porque não conseguem receber o corpo da menina.

“Essa é a terceira vez que a gente vem no aeroporto e ninguém consegue dormir, nem se alimentar. Minha mãe de 80 anos não consegue dormir com essa situação. Estamos gastando até o que não temos. Estamos vendo a hora não chegar mais, ou quando chegar, já não estar mais podendo ser nem velado. Não poderemos nem nos despedir”, reclama.

A tia diz ainda que a companhia aérea não passou nenhuma informação sobre o corpo da garota. Nem informaram que procedimentos foram tomados. “A gente não sabe se eles aplicaram alguma coisa para durar mais a conservação do corpo. Ela foi embalsamada, mas não sei se vai durar. Ninguém sabe nem onde ela está. Não tem explicação, não tem nada”, reclama.

Prejuízos

Outros passageiros também falaram que estão tendo prejuízo. O bancário Antônio Maciel, de 49 anos, está indo para Paris com a mulher e conta que já perdeu a hospedagem em São Paulo (SP), onde fariam escala. O casal deveria ter viajado na quarta (17).

“É revoltante esse descaso, esse desrespeito com a população. A BR não está em condições de tráfego e o único voo vem sendo cancelado sucessivamente e não vemos qualidade no serviço oferecido. Estamos pagando por um serviço que não tem o retorno em qualidade. É uma situação lamentável e eu acredito que as autoridades tenham que olhar para nós com mais atenção”, frisa.

