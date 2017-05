Após ser curada do câncer, artista plástica expõe obras

A amazonense Elvia Rocha tem 17 anos de idade e muita história de luta para contar. Ela já venceu o câncer duas vezes e viu de perto outras dores e sofrimentos. Com um talento para pintura, a jovem imprimiu sua história de superação e outras experiências com a doença em telas carregadas de sentimentos. Com o apoio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), as obras serão expostas em diversos espaços públicos de Rio Branco entre os dias 15 e 20 de maio.

Intitulada Equilíbrio, a exposição estará aberta ao público a partir desta segunda-feira, 15, às 18h, no Memorial dos Autonomistas, no Centro da capital acreana. Após breve solenidade, a artista ficará à disposição dos presentes para apresentar o conceito de suas pinturas.

Na terça, 16, a partir das 10h, as obras serão expostas na Biblioteca Pública. Às 15h, Elvia fará um bate-papo com estudantes e frequentadores do espaço. A programação da exposição Equilíbrio continua na quarta, 17, na Organização de Centrais de Atendimento (OCA), entre 8h e 11h. Na quinta, 18, entre 13h30 e 17h, é a vez do Hospital do Câncer receber os trabalhos.

Na sexta, 19, e no sábado, 20, as obras ficarão expostas no Via Verde Shopping entre as 10h e 22h. As pinturas são destinadas apenas à exposição e não estarão à venda.

Boca do Acre

O município amazonense de Boca do Acre também recebe a exposição. Lá, a atividade é intitulada Inspirar, Sonhar e Acreditar. As obras ficarão expostas no Ginásio Esportivo Elson Melo a partir das 18h do dia 26. Toda a programação é gratuita.

Exposição Equilíbrio

(Artista plástica Elvia Rocha)

De 15 a 20 de maio

PROGRAMAÇÃO

Segunda

18h – Memorial dos Autonomistas

Terça

10h – Biblioteca Pública

15h – Bate-Papo na Biblioteca Pública

Quarta

8h – OCA

Quinta

13h30 – Hospital do Câncer

Sexta

10h – Via Verde Shopping

Sábado

10h – Via Verde Shopping

