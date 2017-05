Adolescente desaparecido há uma semana é achado na zona rural de Porto Acre

O adolescente Davi do Carmo Cândido, de 15 anos, retornou para casa na noite de quinta-feira (17) após uma semana desaparecido. De acordo com o delegado Pedro Paulo Buzolin, responsável pelo caso, Candido foi encontrado na Vila Caquetá, zona rural do município de Porto Acre, no interior do estado. O menor estava em uma casa no local e teria saído de casa com a permissão da mãe.

Samira Araújo, tia do adolescente, relatou que Cândido não quis comentar o que aconteceu e apenas disse que as pessoas no local não haviam deixado ele ir embora. “Ele está bem, não tem nenhum ferimento. Foi para casa da mãe, mas não conversou muito. Estamos felizes que ele voltou e é isso o que importa”, disse.

Parentes do adolescente afirmaram que não recebiam notícias dele desde de o último dia 10 de maio. Segundo familiares, o jovem, que possui uma deficiência mental, mora na cidade de Porto Acre e foi convidado por um amigo para ir até a Vila Caquetá para fazer alguns trabalhos.

Desde então, a família passou as buscar informações e teria sido informada por conhecidos que o menor havia sido assassinado. No entanto, o o delegado disse que não havia confirmação do homicídio.

