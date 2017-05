Ufac na Escola divulga cursos para alunos do ensino médio

Com o objetivo de divulgar os cursos de graduação da Universidade Federal do Acre (Ufac) para estudantes do ensino médio, o projeto Ufac na Escola realiza visitas às escolas até dezembro deste ano. O projeto, realizado pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes), com apoio do Cerimonial e da Assessoria de Eventos, promove um bate-papo entre o reitor da Ufac, Minoru Kinpara, com futuros alunos da instituição.

Durante a visita, além da conversa com o reitor, é apresentado um vídeo institucional que conta a história da Ufac e mostra sua infraestrutura. Também é distribuído aos estudantes o Guia de Cursos da Ufac, que trata dos cursos que a instituição oferece nas áreas de ciências da natureza, ciências da saúde, ciências exatas, ciências jurídicas, ciências humanas e ciências sociais.

O foco do projeto são alunos do 3º ano do ensino médio, que estão prestes a realizar as provas do Enem.

Segundo o pró-reitor de Assuntos Estudantis, Sérgio Siqueira, o projeto é bem recebido por alunos, diretores e coordenadores das escolas visitadas. “Estamos mostrando um leque de opções de cursos, profissões e de como é o dia a dia de cada profissional”, disse. “Todos os elementos que você puder usar para ajudar na escolha da profissão é válido. Sem contar que o aluno que escolhe bem o curso vai ser um aluno mais aplicado e um profissional feliz e realizado.”

O projeto iniciou com visitas às escolas públicas de Rio Branco, vai se estender às escolas particulares da capital e, posteriormente, às escolas do interior do Acre.

Guia de Cursos da Ufac

O Guia de Cursos da Ufac conta com informações sobre os cursos da instituição e visa auxiliar alunos do ensino médio na decisão da escolha profissional. No guia é descrito o perfil de cada curso e de cada profissional formado, assim como o campo de atuação ou mercado de trabalho. O guia também pode ser acessado pelo endereço eletrônico www.ufac.br/cursos.

