Três homens são presos acusados de furtar som automotivo dentro do pátio do Detran

Na tarde desta quarta-feira (17), três homens foram presos acusados de furto dentro do pátio do Detran, que fica localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana.

Segundo informações repassada por funcionários do Detran, os três homens teriam ido até o pátio para realizar a liberação de um carro modelo Saveiro, que estava apreendido no pátio, enquanto os funcionários realizavam o procedimento para liberação do carro os acusados se aproveitaram de uma distração e teriam pegado uma caixa de som de outro carro que estava no pátio e colocado a caixa dentro do Saveiro.

Entretanto, o que os acusados não contavam que estavam sendo filmados pelo sistema de segurança de câmeras de vídeos do local, que gravou toda a ação dos acusados.

Quando eles estavam saindo com o carro, os funcionários e seguranças do Detran deram ordens para os acusados pararem e ao revistarem o carro, eles encontraram a caixa de som.

A policia foi acionada e prendeu os acusados que foram levados para a Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde serão tomadas as medidas cabíveis. Com informações contilnet