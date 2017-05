“Temer é ladrão e o Aécio cheira pó”, diz N. Lima na Câmara

N. Lima (DEM) foi direto na manhã desta quinta-feira, 18, ao definir três dos principais políticos do país: “Lula é ladrão, Temer é ladrão e o Aécio cheira pó”.

A delação da JBS no âmbito da Lava Jato sobre o presidente Michel Temer (PMDB) é o tema em debate na Câmara de Vereadores.

Segundo o jornal O Globo, os donos da maior rede de frigoríficos do país disseram em delação à Procuradoria-Geral da República que gravaram o presidente Michel Temer dando aval para comprar o silêncio do deputado cassado e ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB-RJ), depois que ele foi preso na operação Lava Jato. Com informações ac24horas