Sob protesto, Flamengo desembarca no Rio com jogadores em silêncio após eliminação

Com protesto de torcedores na recepção, o Flamengo desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, no fim da manhã desta quinta-feira. O time voltou da Argentina, onde perdeu por 2 a 1 para o San Lorenzo na última quarta e foi eliminado precocemente da Libertadores, ainda na fase de grupos. Em silêncio, o elenco passou rápido pelo saguão e nenhum jogador se pronunciou.

Do lado de fora do aeroporto, torcedores cercaram o ônibus e protestaram com gritos de “time sem vergonha”. O presidente e o técnico Zé Ricardo foram os principais alvos das críticas.

O presidente Eduardo Bandeira de Mello foi o único que parou para conversar. O dirigente disse que ainda avaliará eliminação e não descarta uma busca por reforços. Sobre uma possível conversa com o elenco, foi sucinto.

– A gente sempre conversa com ele, independente do resultado. Vocês estão tentando imaginar alguma coisa muito grave. Não está acontecendo nada. Foi simplesmente uma derrota sofrida. Estamos todos muito tristes. Temos que entender porque isso aconteceu. É normal ter um resultado adverso. Não necessariamente você precisa desconsiderar e destruir todo o trabalho que tem sido feito. O prejuízo principal é o prejuízo emocional que todos estamos sentindo. É com ele que eu estou preocupado.

O diretor de futebol do Fla, Rodrigo Caetano, assim como os jogadores, não se manifestou.

Na saída, Zé subiu no ônibus ao lado dos jogadores. Quando viu que a comissão técnica estava em um taxi, tentou sair. Os seguranças nao deixaram.

Antes do desembaque, quatro torcedores foram ao Galeão aguardar o elenco. O grupo chegou a discutir com seguranças e policiais. Luiz Fernando de Souza Dias, o mais exaltado, foi levado algemado após chamar uma guarda de “gostosa”.

Eliminação

O Rubro-Negro foi a Buenos Aires podendo até empatar para se classificar ao mata-mata sem depender de ninguém, mas a derrota combinada com a vitória do Atlético-PR sobre a Universidad Católica eliminou o Flamengo.

Com o resultado, o time comandado pelo técnico Zé Ricardo ficou na terceira posição do grupo – apenas os dois primeiros vão às oitavas de final.

Cobrança

A pressão de torcedores em cima do elenco após a eliminação começou ainda em Buenos Aires, logo no início da manhã desta quinta. No aeroporto, em imagens obtidas pelo GloboEsporte.com, Muralha foi alvo direto de críticas.

Globo