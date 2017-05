Silvio Santos passa mal e deixa programa, assessoria nega

Após não conseguir frear o carro e sofrer pequeno acidente, no último dia 11 de maio, Silvio Santos deu mais um susto ao passar mal durante as gravações. Ele estava jogando dinheiro à plateia, como costuma fazer quando está no ar, mas de repente se sentiu mal e gritou “Fabiano!” (diretor do programa). O dono do SBT abaixou a cabeça e pôs as mãos nos olhos, e logo a produção entrou e o retirou do palco, de acordo com o TV Foco.

O apresentador foi para o camarim com uma crise brava de labirintite. Por lá, já o estavam esperando dois amigos médicos, que lhe atenderam. Silvio comeu alguma coisa e foi medicado.

Passados 40 minutos, com todo mundo achando que as gravações tinham sido canceladas, Silvio volta para o palco. Liminha pergunta se ele havia melhorado e Silvio nem dá atenção. Em seguida, pergunta onde tinha parado, e continua normalmente com as atrações, jogando seus aviõezinhos.

A assessoria de imprensa do SBT, no entanto, procurou o TV Foco e desmentiu tal informação. Segundo a assessoria, neste dia somente Helen Ganzarolli passou mal e Silvio Santos parou o programa para ver quem entraria no lugar da morena na gravação do Jogo dos Pontinhos. Ainda segundo comunicado, para crises de labirintite recomenda-se dias de repouso, o que não foi o caso em relação ao animador.