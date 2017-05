“Quem com ferro fere, com ferro pode ser ferido”, diz Sebastião Viana após escândalo do governo Temer

O governador Sebastião Viana voltou a se manifestar no Facebook e no Twitter após a revelação do escândalo da JBS sobre o presidente Michel Temer.

“Quem com ferro fere, com ferro pode ser ferido. Devolvam a democracia. Diretas já!”, postou Viana. Ontem Viana aproveitou o contexto da crise no Planalto para dizer que Lula é vítima de calúnia.

O jornal O Globo informou nesta quarta-feira, 18, que os donos da JBS disseram em delação à Procuradoria-Geral da República que gravaram o presidente Michel Temer dando aval para comprar o silêncio do deputado cassado e ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB-RJ), depois que ele foi preso na operação Lava Jato. Com informações ac24horas