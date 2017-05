Programa de Voluntariado da NET, Claro e Embratel arrecada mais de 17 mil donativos pelo País

O Voluntariado da NET, Claro e Embratel, programa da área de Responsabilidade Social Corporativa das operadoras, arrecadou mais de 17 mil donativos para organizações parceiras do Instituto NET Claro Embratel em comemoração ao Dia Nacional da Educação (28 de abril). A iniciativa mobilizou 350 colaboradores das empresas e impactou mais de 3600 pessoas.

Além da arrecadação de materiais diversos (livros, materiais didáticos, jogos educativos etc.), os colaboradores interagiram em 27 instituições nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de Brasília (DF).

Este ano, as ações comemorativas ao Dia da Educação também incentivaram a aproximação do jovem com o mercado de trabalho a partir de visitas guiadas, no final de abril, na sede da Claro.

“Estamos muito orgulhosos com o resultado desta ação. Juntos somos gigantes e o nosso trabalho permite aumentar a autoestima das pessoas atendidas pelas instituições e que elas acreditem, cada vez mais, em seus sonhos”, comemora Daniely Gomeiro, vice-presidente de projetos do Instituto NET Claro Embratel.

SOBRE O INSTITUTO NET CLARO EMBRATEL

