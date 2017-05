Princesa do Japão abdicará da coroa para casar com plebeu

Data do enlace de Mako com colega de faculdade ainda não foi divulgada

Parece um conto de fadas da vida real: uma princesa abriu mão da coroa e de todos os privilégios da realeza para casar com um plebeu. A Alteza Imperial Mako de Akishino, neta mais velha do imperador do Japão, anunciou casamento com Kei Komuro, com quem estudou na Universidade Católica Internacional de Tokyo.

A data do enlace não foi divulgada, entretanto, após a cerimônia, Maiko, que tem 25 anos, também passará a ser plebeia. A princesa não está na linha de sucessão do imperador, como o tio, Príncipe Nahurito, o pai, Príncipe Akishino, e o irmão, Príncipe Hisahito.

Komuro tem sido apresentado na imprensa internacional como um homem “fascinado pelo mar, violinista e excelente cozinheiro”. Ele trabalha com turismo. As reações dos japoneses ao anúncio são consideradas positivas, já que o casamento tem a bênção dos pais da noiva.