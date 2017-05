Preparador físico faz aulão gratuito e dá dicas para teste físico do concurso da PM-AC

Aulão com o personal trainer Moisés Souza vai ser transmitido no Facebook na quinta-feira (18), às 17h. Mais de 29 mil pessoas prestaram concurso para a PM em cinco cidades no dia 23 de abril.

O preparador físico Moisés Júnior vai fazer um aulão e dar dicas para os concurseiros que vão enfrentar o teste físico na segunda fase do concurso da Polícia Militar (PM-AC). A aula vai ser transmitida ao vivo na quinta-feira (18) pela fanpage Notícias do Acre, no Facebook.

Mais de 29 mil pessoas prestaram o concurso da PM-AC no dia 23 de abril nas cidades de Brasileia, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá e na capital, Rio Branco. Os candidatos concorreram a 250 vagas para os níveis médio e técnico. O salário chega a R$ 3.319,12.

No último dia 12 deste mês, a Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) divulgou a lista dos convocados para os testes de aptidão física (TAF) referentes à segunda fase do concurso público para o cargo de aluno soldado da PM-AC. A relação de nomes foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE). Os candidatos convocados podem consultar o local e horário da realização do TAF também no site da organizadora.

O concurso é realizado em três fases de caráter eliminatório e/ou classificatório. Na primeira fase foi realizada a prova objetiva, na segunda fase serão realizadas a prova de aptidão física, o exame psicotécnico, a prova prática instrumental e o exame médico e toxicológico. Na última fase será realizada a investigação criminal.

G1